В лобовом столкновении на балтийской трассе пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 11:38 2018-12-14T11:39:13+03:00

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На автодороге Калининград-Балтийск в ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 21:30. 22-летний водитель «Хендая» на неосвещенном участке дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ладу».

В результате лобового столкновения пострадали водитель «Хендая», а также водитель и два несовершеннолетних пассажира «Лады».