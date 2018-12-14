В лобовом столкновении на балтийской трассе пострадали четыре человека
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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На автодороге Калининград-Балтийск в ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в 21:30. 22-летний водитель «Хендая» на неосвещенном участке дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ладу».
В результате лобового столкновения пострадали водитель «Хендая», а также водитель и два несовершеннолетних пассажира «Лады».