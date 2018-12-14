В Калининграде в четверг сбили двух пешеходов
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два пешехода сбили в Калининграде в четверг, 13 декабря. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Утром на улице Летней под колеса «Тойоты» попала пенсионерка, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда 62-летняя женщина получила телесные повреждения.
Вечером на улице Челнокова водитель «Шевроле» сбил на «зебре» 42-летнюю женщину. Пешеход получила травмы.