В Калининграде в четверг сбили двух пешеходов

14 Дек. 11:42 2018-12-14T11:42:50+03:00

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Два пешехода сбили в Калининграде в четверг, 13 декабря. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Утром на улице Летней под колеса «Тойоты» попала пенсионерка, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда 62-летняя женщина получила телесные повреждения.

Вечером на улице Челнокова водитель «Шевроле» сбил на «зебре» 42-летнюю женщину. Пешеход получила травмы.