Антон Алиханов: У меня несколько лет зарплата не повышалась
Зарплата губернатора Калининградской области не повышалась несколько лет. Об этом Антон Алиханов заявил в ходе онлайн-интервью на сайте «Газета.Ru».
- В этом году такое предложение было, чтобы все-таки провести индексацию, потому что сейчас у меня зарплата ниже, чем у моих первых заместителей. Я не могу сказать, что у нас в правительстве какие-то завышенные зарплаты, - сказал губернатор.
Глава региона отметил, что если «мы не будем платить, то у нас и профессионалов не будет».
- И рассчитывать на то, что мы как-то качество госуправления двинем вперед, если у нас люди будут получать сильно меньше, чем просто средние зарплаты, конечно, неправильно. Другой вопрос, что за эти деньги нужно требовать просто хорошую работу, вот и все, - заявил Антон Алиханов.