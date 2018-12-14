2018-12-14T12:24:06+03:00
Общество

Двое калининградцев пытались проехать в Польшу с фальшивыми страховками

Виктор Сергеев
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..Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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Двое жителей Калининградской области пытались проехать в Польшу с фальшивыми страховками. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдел пограничной службы.

11 декабря на погранпереходе в Гжехотках выявили 36-летнего калининградца, который не захотел покупать страховку на свою «Тойоту», и предъявил поддельный страховой полис. На следующий день на аналогичном нарушении попалась 35-летняя водитель «Лексуса».

В результате калининградцам пришлось покупать новые страховки.

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