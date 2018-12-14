2018-12-14T12:28:27+03:00
Происшествия

Пьяный калининградец повредил не тот автомобиль, который хотел

Перепутав транспортные средства, молодчик разбил фару и лобовое стекло машины не своего обидчика, а совсем другого человека
Игорь ОРЕХОВ
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Житель Зеленоградского района, конечно, сильно опечалился, когда обнаружил, что его припаркованный на автостоянке «Рено» за ночь окривел на одну фару. Кроме того, у иномарки оказалось разбито лобовое стекло. Прикинув, что ремонт обойдется не менее чем в 20 тысяч рублей, автолюбитель отправился в полицию – просить, чтобы та помогла в поисках неизвестного вандала.

Самое грустное для потерпевшего в этой ситуации было еще и то, что он никак не мог понять: за что?! Ни с кем, вроде не ссорился, пешеходов на «зебре» пропускал…

Ответ на мучавший зеленоградца вопрос дали оперативники, установившие, что к повреждению движимого имущества причастен 18-летний местный житель. Вообще-то, паренек задумал досадить совсем другому человеку, к которому у него были определенные претензии. Хватил для храбрости сколько-то грамм спиртного, вооружился бейсбольной битой и отправился вершить святую месть. Но спьяну перепутал и расколотил не ту машину.

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