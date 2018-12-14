2018-12-14T14:20:21+03:00
Общество

Житель Озерска получил 3,5 года за смертельное ДТП

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жителя Озерска осудили за смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В сентябре 2017 года мужчина грубо нарушил Правила дорожного движения и допустил наезд на придорожное дерево. В результате аварии находившийся в машине пассажир погиб.

Суд приговорил виновника ДТП к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также с него взыскали 600 тысяч рублей в пользу матери погибшего.

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