2018-12-14T13:50:07+03:00
Общество

Правительство РФ несколько лет будет субсидировать 95% расходов на новый стадион

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Расходы на содержание нового стадиона в Калининграде составят порядка 300 млн рублей. Об этом в ходе онлайн-интервью на сайте «Газета.Ru» заявил губернатор Антон Алиханов.

- По поручению президента нам федеральное правительство несколько лет будет субсидировать 95% этих расходов. Мы купим дополнительное оборудование, чтобы можно было, не повреждая газон, проводить дополнительные концерты, - сказал он.

Глава региона добавил, что есть также ряд поручений, касающиеся принятию законов, в том числе по пиву.

- Мы видели, что во время чемпионата пиво продавалось на стадионах, и в принципе все было в рамках приличий, если правильно организована работу. Я думаю, что эти решения помогут нам если не выйти на самоокупаемость, то приблизиться к ней вплотную, - сказал Антон Алиханов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб