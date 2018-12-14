Правительство РФ несколько лет будет субсидировать 95% расходов на новый стадион

14 Дек. 13:49 2018-12-14T13:50:07+03:00

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Расходы на содержание нового стадиона в Калининграде составят порядка 300 млн рублей. Об этом в ходе онлайн-интервью на сайте «Газета.Ru» заявил губернатор Антон Алиханов.

- По поручению президента нам федеральное правительство несколько лет будет субсидировать 95% этих расходов. Мы купим дополнительное оборудование, чтобы можно было, не повреждая газон, проводить дополнительные концерты, - сказал он.

Глава региона добавил, что есть также ряд поручений, касающиеся принятию законов, в том числе по пиву.

- Мы видели, что во время чемпионата пиво продавалось на стадионах, и в принципе все было в рамках приличий, если правильно организована работу. Я думаю, что эти решения помогут нам если не выйти на самоокупаемость, то приблизиться к ней вплотную, - сказал Антон Алиханов.