2018-12-14T14:38:30+03:00
Общество

В Калининграде запретят парковаться на улице Красной

Речь идет об участке в районе дома №127-143
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде еще на двух улицах будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

По информации дорожно-транспортного управления администрации Калининграда таблички появятся 15 декабря на ул. Красной в районе дома №127-143 (по двум сторонам дороги) и на Московском проспекте в районе дома №185.

В мэрии отметили, что ограничения вводят «в целях обеспечения безопасности дорожного движения и функционирования камер фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения АПК «Безопасный город».

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