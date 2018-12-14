В 2018 году угарным газом отравились 27 калининградцев

СЕГОДНЯ 15:53 2018-12-14T15:53:06+03:00

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Специалисты «Калининградгазификации» за 2018 год 15 раз выезжали на отравления угарным газом. Из 27 пострадавших двое погибли, остальных удалось спасти, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» начальник службы эксплуатации домового газового оборудования «Калининградгазификации» Андрей Кулик.

- Не всегда мы первые, скорая приезжает раньше, фиксирует факт отравления. А мы уже проводим обследование. Основная причина трагедий - самовольная замена колонок и котлов, они ведь сейчас продаются в любом строительном магазине. Некоторые считают, что можно купить и все установить самостоятельно. На самом же деле, котёл должна подключать специализированная газовая организация, она же должна проверить дымоотводящие системы и система воздухообмена, приточные клапаны, - говорит Кулик.

Напомним, на прошлой неделе в Калининграде житель квартиры на ул. Товарной отравился газом после самостоятельной замены колонки. По словам Андрея Кулика, весь угарный газ шел в ванную. В июне и ноябре проверяющие приходили в квартиру, но хозяин их не пустил.

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