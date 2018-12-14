2018-12-14T15:53:06+03:00
Общество

В 2018 году угарным газом отравились 27 калининградцев

В Калининградгазификации назвали причины трагедий
Светлана БАРОН
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Специалисты «Калининградгазификации» за 2018 год 15 раз выезжали на отравления угарным газом. Из 27 пострадавших двое погибли, остальных удалось спасти, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» начальник службы эксплуатации домового газового оборудования «Калининградгазификации» Андрей Кулик.

- Не всегда мы первые, скорая приезжает раньше, фиксирует факт отравления. А мы уже проводим обследование. Основная причина трагедий - самовольная замена колонок и котлов, они ведь сейчас продаются в любом строительном магазине. Некоторые считают, что можно купить и все установить самостоятельно. На самом же деле, котёл должна подключать специализированная газовая организация, она же должна проверить дымоотводящие системы и система воздухообмена, приточные клапаны, - говорит Кулик.

Напомним, на прошлой неделе в Калининграде житель квартиры на ул. Товарной отравился газом после самостоятельной замены колонки. По словам Андрея Кулика, весь угарный газ шел в ванную. В июне и ноябре проверяющие приходили в квартиру, но хозяин их не пустил.

Программу «Прямая линия» полностью слушайте здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Зеленоградске пройдет бесплатная встреча с художницей Евгенией Якушкиной
Главным тренером «Балтики» может стать Сергей Игнашевич
В Калининграде охранник пункта приема металлолома избил и выгнал работника, заподозрив его в краже
Пьяный и голый: калининградец намеревался выпрыгнуть с третьего этажа
В Калининграде запретят парковаться на улице Красной
Правительство РФ несколько лет будет субсидировать 95% расходов на новый стадион
Житель Озерска получил 3,5 года за смертельное ДТП
Пьяный калининградец повредил не тот автомобиль, который хотел
Двое калининградцев пытались проехать в Польшу с фальшивыми страховками
Антон Алиханов: У меня несколько лет зарплата не повышалась
В Калининграде в четверг сбили двух пешеходов
В лобовом столкновении на балтийской трассе пострадали четыре человека
В Калининградской области ежегодно 10-15 машин проваливается под лед
В мэрии сообщили об отключениях воды и электричества в Калининграде
Антон Алиханов: Ничего страшного, чтобы летать эконом-классом, я не вижу
В Калининграде 15 человек тушили пожар в садовом обществе «Победа» на ул. Горького
Стала известна стоимость посещения ледового катка у Дома Советов в Калининграде
Алиханов: К сожалению, «Балтика» в этом сезоне не очень хорошо себя чувствует
В Калининграде пенсионер избил 15-летнюю соседку по коммунальной квартире
В поселке под Краснознаменском сгорело 30 тонн сена
В Калининградской области заболевания сердечно-сосудистой системы лидируют среди смертельных болезней
Кравченко: Чтобы впервые попасть на прием к онкологу в Калининграде, нужно ждать не больше двух дней