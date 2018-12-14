2018-12-14T16:40:00+03:00
Происшествия

Пьяный и голый: калининградец намеревался выпрыгнуть с третьего этажа

Полицейским удалось помешать потенциальному самоубийце, втащив его обратно в квартиру
Игорь ОРЕХОВ
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В полицию Калининграде поступило сообщение о семейном конфликте. Прибывшие по названному адресу наряд патрульно-постовой службы и участковый уполномоченный полиции к своему удивлению обнаружили на балконе квартиры пьяного и совершенно голого мужика. Тот оседлал парапет и явно намеревался сигануть с высоты третьего этажа.

В переговоры вступил старший лейтенант полиции Никита Зинченко. Его задача осложнялась тем, что нудиста было за что-то ухватить, ведь никакой одежды на потенциальном самоубийце не было. Но офицер проявил смекалку, сумел отвлечь внимание горожанина и буквально за руку затащить его обратно в квартиру.

- После оказания медицинской помощи 34-летний задержанный был доставлен в дежурную часть для разбирательства, - сообщила начальник пресс-службу УМВД РФ по Калининградской области Светлана Поставничая. - Материалы о семейном конфликте переданы участковому уполномоченному полиции. С данной семьей будет проводиться профилактическая работа.

Жена обещала подумать.

Пьяный и голый: калининградец намеревался выпрыгнуть с третьего этажа.

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