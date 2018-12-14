2018-12-14T16:51:36+03:00
Происшествия

В Калининграде охранник пункта приема металлолома избил и выгнал работника, заподозрив его в краже

В качестве «возмещения материального вреда» у уволенного мужчины отобрали часы, золотую цепочку и другие личные вещи
Игорь ОРЕХОВ
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Всего месяц сумел отработать в пункте приема металлолома на Правой набережной 49-летний житель Калининграда. А все из-за того, что сразу попал на подозрение к начальнику охраны предприятия: тот был твердо убежден, что новый работник тащит все, что плохо лежит.

Наконец, наступила развязка. То есть, расправа. Недоброжелатель указал бедняге на порог, а в качестве «возмещения материального вреда», сорвал с шеи золотую цепочку, с запястья – наручные часы, отобрал и некоторые другие личные вещи. Заставив написать расписку, 36-летний охранник отвесил на прощанье горожанину еще несколько оплеух и выгнал его с охраняемой территории.

Уволенный столь радикальным способом калининградец подумал немного и решил искать правды в полиции. Участковые уполномоченные полиции выяснили, как все происходило, и передали собранный материал следователями ОМВД России по Центральному району. Ну а уже последние возбудили уголовное дело по признакам самоуправства с применением насилия.

В общем, если дойдет до суда, то вполне может статься, что следующие лет эдак пять охранять будут уже самого буйного секьюрити.

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