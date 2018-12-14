Главным тренером «Балтики» может стать Сергей Игнашевич

14 Дек. 17:01 2018-12-14T17:01:37+03:00

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ФК «Балтика в Инстаграме обратилась к бывшему игроку сборной России по футболу Сергею Игнашевичу с вопросом о тренерской лицензии.

- В декабре получаю тренерскую лицензию. Есть желание стать тренером, хорошим тренером, - сказал Игнашевич.

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал обращение клуба к известному футболисту. Сообщает championat.com.

- Сергей Игнашевич — один из кандидатов на пост главного тренера «Балтики». Мы его рассматриваем. Обозначили к нему свой интерес, спросили его — готов ли он и хочет ли. Потому что не факт, что он нас воспримет всерьез. Сергей Николаевич — один из самых перспективных российских тренеров. Но у него есть действующая работа, потому пока не все ясно, — сказал Качукаев в беседе с «Чемпионатом» и отметил, что клуб изучает и другие кандидатуры.

- Ясность наступит тогда, когда мы расторгнем трудовой договор с Игорем Ледяховым. Он пока все еще технически наш главный тренер, - заключил Тажутдин Качукаев.

Отметим, Сергей Игнашевич тренирует молодежную команду ЦСКА.