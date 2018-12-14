В Зеленоградске пройдет бесплатная встреча с художницей Евгенией Якушкиной

14 Дек. 17:13 2018-12-14T17:14:00+03:00

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Зеленоградский городской краеведческий музей в субботу 15 декабря организует презентацию творческой мастерской «Живописи и цвета». Запланирована встреча с художницей Евгенией Якушкиной.

Как рассказали организаторы, Евгения проведет мастер-класс по живописи.

В мастерской «Живописи и цвета» создаются работы в разных техниках живописи: картины, расписные елочные шары, украшения, «спеченные» бутылки и многое другое.

Встреча состоится по адресу: ул. Ленина, д. 6. Начало в 11:00.

Вход свободный.