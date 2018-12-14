В Зеленоградске пройдет бесплатная встреча с художницей Евгенией Якушкиной
Любителей прекрасного ждут в краеведческом музее
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Зеленоградский городской краеведческий музей в субботу 15 декабря организует презентацию творческой мастерской «Живописи и цвета». Запланирована встреча с художницей Евгенией Якушкиной.
Как рассказали организаторы, Евгения проведет мастер-класс по живописи.
В мастерской «Живописи и цвета» создаются работы в разных техниках живописи: картины, расписные елочные шары, украшения, «спеченные» бутылки и многое другое.
Встреча состоится по адресу: ул. Ленина, д. 6. Начало в 11:00.
Вход свободный.