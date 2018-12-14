В Калининграде строители «укрепили» деревья поясом из кирпичей

СЕГОДНЯ 17:32 2018-12-14T17:32:54+03:00

На ноу-хау можно посмотреть на улице Батальной рядом с Зимним озером

Изменить размер текста: A A

В Калининграде строители часто используют новые, как им кажется, «технологии». В частности, наши читатели наверняка помнят, как один из подрядчиков применил обычные пластиковые горшки в качестве декоративных элементов у основания стальных столбов на Высоком мосту. Но если тогда речь шла о неживых предметах, то теперь строители взялись за основание живых деревьев.

В пятницу вечером калининградец Александр Панфилов опубликовал несколько фотографий, на которых видно, что строители выкопали вокруг деревьев глубокие ямы и начали строить в этих ямах кольца из кирпича и цемента.

- Хотите взглянуть на передовые технологии в области озеленения? – прокомментировал фотографии Панфилов. - Тогда вам на улицу Батальную, 4 к Зимнему озеру. Здешние дубы пережили две мировых войны, послевоенную разруху и лихие 90-е, но вряд ли выживут во времена пилотного региона по современному озеленению. Из-за стройки деревья засыпали на 1,5 метра, подняв уровень земли для придомовой парковки, а сейчас решили все укрепить.

Далее Панфилов привел примерный диалог со строителями:

- Что вы делаете?

- Укрепляем деревья.

- Это как, кирпичом что ли?

- Ну да, на цемент кладем.

- А чье это указание?

- Прораба нашего.