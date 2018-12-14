На ул. Карла Маркса автомобиль БМВ пробил забор и вылетел на тротуар

14 Дек. 17:40 2018-12-14T17:42:24+03:00

Иномарка на полном ходу врезалась в ограждение

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В Калининграде случилось ДТП с участием БМВ. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в соцсетях.

На перекрестке ул. Карла Маркса и Леонова автомобиль кислотно-зеленого цвета на полном ходу врезался в придорожное ограждение. Машина пробила оцинкованный забор, пролетела тротуар и остановилась в кустах.

О пострадавших не известно.

Обстоятельства ДТП выясняют.