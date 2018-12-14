На балтийской трассе во время движения умер водитель «Мерседеса»
Изменить размер текста:
В пятницу днем на автодороге Калининград-Балтийск во время движения умер водитель «Мерседеса».
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, по предварительным данным, у 45-летнего водителя случился сердечный приступ. После чего
автомобиль съехал в придорожный кювет и опрокинулся.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.