2018-12-15T14:17:31+03:00
Происшествия

На балтийской трассе во время движения умер водитель «Мерседеса»

Виктор Сергеев
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В пятницу днем на автодороге Калининград-Балтийск во время движения умер водитель «Мерседеса».

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, по предварительным данным, у 45-летнего водителя случился сердечный приступ. После чего автомобиль съехал в придорожный кювет и опрокинулся.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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