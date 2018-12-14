На границе задержали калининградца с 17 кг контрабандного янтаря

14 Дек. 19:02 2018-12-14T19:03:24+03:00

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На российско-литовской границе задержали водителя грузовика с контрабандным янтарем. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Калининградской области.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Чернышевском. В грузовике «Вольво», который следовал в Литву, обнаружили свыше 17 кг янтаря-сырца различных фракций. Янтарь был упакован в пять полиэтиленовых пакетов и спрятан в кабине.

По данному факту проводится проверка, изъятый янтарь-сырец направлен на экспертизу в Калининградский янтарный комбинат.