На границе задержали калининградца с 17 кг контрабандного янтаря
.Фото: Пограничное управление по Калининградской области
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На российско-литовской границе задержали водителя грузовика с контрабандным янтарем. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Калининградской области.
Инцидент произошел в пункте пропуска в Чернышевском. В грузовике «Вольво», который следовал в Литву, обнаружили свыше 17 кг янтаря-сырца различных фракций. Янтарь был упакован в пять полиэтиленовых пакетов и спрятан в кабине.
По данному факту проводится проверка, изъятый янтарь-сырец направлен на экспертизу в Калининградский янтарный комбинат.