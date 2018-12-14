В регионе построят новый животноводческий комплекс на 3600 голов

СЕГОДНЯ 19:07 2018-12-14T19:08:20+03:00

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В Калининградской области началось строительство нового животноводческого комплекса. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, он будет рассчитан на 3 600 голов дойного стада и производство около 30 тысяч тонн молока в год.

- Молочное животноводство – актуальное и приоритетное направление сельхозпроизводства Калининградской области. Региону важно нарастить производство молока, потому что мы видим рост его потребления, нам нужно уходить в глубокую переработку. Без своевременной реализации проектов, которые позволят существенно нарастить валовое производство молока, обеспечат независимость от внешних поставщиков, невозможно дальнейшее развитие глубокой переработки, - отметил губернатор Антон Алиханов.

Он отметил, что в последние годы в регионе производится более 170 тысяч тонн молока.

- Нам нужно прирастать, потенциал для удвоения в ближайшей, пятилетней перспективе есть, – сказал Антон Алиханов.