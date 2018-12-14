2018-12-14T19:16:24+03:00
Общество

В 2019 году калининградские льготники смогут получить лекарства с 3 января

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В 2019 году льготники в Калининградской области смогут получать лекарства уже с 3 января .Об этом заявил вице-премьер Илья Баринов на совещании по вопросам лекарственного обеспечения.

В этом году формирование заявок и планирование расходования лекарств осуществлялось в специальной программе. По заявкам руководителей лечебных учреждений было размещено 252 извещения на закупку 478 позиций на 447,3 миллиона рублей.

Также на совещании было озвучено, что на сегодняшний день уже заключено 211 контрактов на 336,7 млн рублей. На склад областной фармацевтический компании поставлено препаратов на сумму 104,6 миллиона рублей.

- Оставшиеся позиции будут поставлены в 20-х числах декабря, после чего будет осуществлена доставка лекарственных препаратов по аптечным учреждениям области, отметил министр здравоохранения Александр Кравченко.

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