В Калининграде демонтируют Двухъярусный мост

СЕГОДНЯ 00:53 2018-12-15T00:55:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу в мэрии Калининграда объявили о сносе Двухъярусного моста. Вопросы его реконструкции и возможности использования в этом процессе новых технологий обсуждались сегодня, 14 декабря, на заседании технического совета, прошедшего под руководством заместителя главы администрации города, председателя комитета архитектуры и строительства Артура Крупина.

- По результатам обследования, выполненного в 2006 году ОАО ЦНИИС «НИЦ «Мосты» этот калининградский мост признан дефектным, - сообщает пресс-служба мэрии города, - и принято решение о его реконструкции.

Правда, реконструкция в данном случае предполагает фактический снос и замену конструкции на новую.

- В 2017 году подписано соглашение между ОАО «РЖД», региональным правительством и администрацией Калининграда о взаимодействии по вопросам реализации этого проекта, - за\вил Артур Крупин. - В данный момент ОАО «Институт Гипростроймост» выполняет проектно-изыскательские работы по реконструкции моста. В ходе реконструкции существующего совмещенного разводного моста планируется по сути строительство двух мостов: железнодорожного моста на новой оси в 27,5 м ниже по течению Преголи от существующей, а также строительство нового автодорожного моста на расстоянии около 65 м выше по течению Преголи от существующего.