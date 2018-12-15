Под Черняховском на трассе сбили 14-летнего подростка

15 Дек. 13:30 2018-12-15T13:30:02+03:00

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В пятницу на дорогах Калининградской области пострадали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На 10-м километре автодороги Черняховск-Озерск водитель «Ауди» сбил пешехода, который шел по краю проезжей части. В результате ДТП 14-летний подросток получил телесные повреждения. .

В Калининграде на ул. Невского водитель «Мерседеса» сбил 40-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда она получила травмы.