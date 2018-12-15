2018-12-15T13:49:52+03:00
Общество

На калининградских дорогах установили четыре новых комплекса автофиксации нарушений ПДД

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининградской области установили четыре новых комплекса автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Первый комплекс установлен на световых опорах на участке с 22 км по 24 км на автодороге Гвардейск-Неман-до границы с Литвой в поселке Высокое Славского района. Комплекс предназначен для контроля соблюдения скоростного режима.

Второй комплекс также установлен в Славском районе в поселке Краснознаменское на участке с 33 км по 35 км.

Третий комплекс установлен на 9 км автодороги «Калининград-Долгоруково», четвертый комплекс установлен на 4 км + 500 м автодороги Калининград-Мамоново II (пос. Новоселово) – польская граница.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб