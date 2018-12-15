На калининградских дорогах установили четыре новых комплекса автофиксации нарушений ПДД

15 Дек. 13:49 2018-12-15T13:49:52+03:00

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В Калининградской области установили четыре новых комплекса автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Первый комплекс установлен на световых опорах на участке с 22 км по 24 км на автодороге Гвардейск-Неман-до границы с Литвой в поселке Высокое Славского района. Комплекс предназначен для контроля соблюдения скоростного режима.

Второй комплекс также установлен в Славском районе в поселке Краснознаменское на участке с 33 км по 35 км.

Третий комплекс установлен на 9 км автодороги «Калининград-Долгоруково», четвертый комплекс установлен на 4 км + 500 м автодороги Калининград-Мамоново II (пос. Новоселово) – польская граница.