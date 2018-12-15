15 Дек. 14:00 2018-12-15T14:00:58+03:00

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С понедельника, 17 декабря, в Калининградской области пройдут рейды по поиску должников. Совместную операцию проведут полицейские и судебные приставы, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

- Вплоть до 21 декабря на территории Калининградской области будут действовать мобильные группы, сформированные из участковых уполномоченных и сотрудников подразделений по применению административного законодательства, - сообщили в полиции.

В региональном УМВД призывают жителей своевременно уплачивать штрафы во избежание более строгой ответственности.