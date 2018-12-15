У калининградцев на границе изъяли 307 кг мяса и молочки из Литвы и Польши

15 Дек. 14:09 2018-12-15T14:09:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В течение недели сотрудники Россельхознадзора пресекли восемь попыток незаконного провоза в область продуктов в ручной клади. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Всего было изъято более 307 килограммов молочной, мясной и рыбной продукции.

- Все продукты пытались провезти с нарушением требований ветеринарного законодательства - без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, - заявили в Россельхознадзоре, добавив, что вся продукция возвращена в Польшу и Литву.

- Сейчас эпизоотическая обстановка в этих сопредельных государствах не является благополучной в связи с выявлением очагов африканской чумы свиней, - сообщили в ведомстве.