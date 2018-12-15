2018-12-15T14:09:12+03:00
Общество

У калининградцев на границе изъяли 307 кг мяса и молочки из Литвы и Польши

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В течение недели сотрудники Россельхознадзора пресекли восемь попыток незаконного провоза в область продуктов в ручной клади. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Всего было изъято более 307 килограммов молочной, мясной и рыбной продукции.

- Все продукты пытались провезти с нарушением требований ветеринарного законодательства - без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, - заявили в Россельхознадзоре, добавив, что вся продукция возвращена в Польшу и Литву.

- Сейчас эпизоотическая обстановка в этих сопредельных государствах не является благополучной в связи с выявлением очагов африканской чумы свиней, - сообщили в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб