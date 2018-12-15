В Калининграде суд приостановил работу типографии в жилом доме на 90 суток
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В Калининграде суд приостановил работу типографии в жилом доме на Ленинском проспекте. Об этом сообащет пресс-служба Ленинградского районного суда.
Жители пятиэтажки пожаловались в Роспотребнадзор на ухудшение условий проживания и запах. В хорде проверки в помещении обнаружили пять станков для цифровой печати, запасы рулонов бумаги и другое профессиональное оборудование с неизвестным назначением.
При этом, санитарные нормы запрещают размещать промышленные производства в жилых помещениях. Поэтому суд приостановил деятельность типографии на 90 суток.