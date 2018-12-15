2018-12-15T14:30:00+03:00
Общество

В Калининграде суд приостановил работу типографии в жилом доме на 90 суток

Виктор Сергеев
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В Калининграде суд приостановил работу типографии в жилом доме на Ленинском проспекте. Об этом сообащет пресс-служба Ленинградского районного суда.

Жители пятиэтажки пожаловались в Роспотребнадзор на ухудшение условий проживания и запах. В хорде проверки в помещении обнаружили пять станков для цифровой печати, запасы рулонов бумаги и другое профессиональное оборудование с неизвестным назначением.

При этом, санитарные нормы запрещают размещать промышленные производства в жилых помещениях. Поэтому суд приостановил деятельность типографии на 90 суток.

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