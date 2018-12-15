В 2019 году в Калининграде, Гурьевске и Мамоново отремонтируют 12 улиц

СЕГОДНЯ 14:36 2018-12-15T14:36:20+03:00

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В трех муниципалитетах Калининградской области в следующем году отремонтируют 12 улиц. Об этом сообащет пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Калинниграде отремонтируют ул. Киевскую и проезжие части улиц Горького и Балтийского шоссе.

В Гурьевске продолжится реконструкция ул. Шатурской, начнется ремонт проезжей части на улицах Заречная, Безымянная, Советская и Морская в пос. Малое Лесное.

Также в следующем году планируется отремонтировать четыре улицы в Мамоново – Михалицына, Центральная, Железнодорожная и Портовая.

Кроме того, запланирован ремонт 5 областных трасс – «Калининград-Полесск», «Калининград (от Борисово) - Знаменск - Озерск - Гусев - Добровольск – Неман», «Добровольск-Граница с республикой Польша», «Гусев-Дубрава-Плавни», «Калининград-Мамоново».