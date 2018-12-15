2018-12-15T14:36:20+03:00
Общество

В 2019 году в Калининграде, Гурьевске и Мамоново отремонтируют 12 улиц

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В трех муниципалитетах Калининградской области в следующем году отремонтируют 12 улиц. Об этом сообащет пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Калинниграде отремонтируют ул. Киевскую и проезжие части улиц Горького и Балтийского шоссе.

В Гурьевске продолжится реконструкция ул. Шатурской, начнется ремонт проезжей части на улицах Заречная, Безымянная, Советская и Морская в пос. Малое Лесное.

Также в следующем году планируется отремонтировать четыре улицы в МамоновоМихалицына, Центральная, Железнодорожная и Портовая.

Кроме того, запланирован ремонт 5 областных трасс – «Калининград-Полесск», «Калининград (от Борисово) - Знаменск - Озерск - Гусев - ДобровольскНеман», «Добровольск-Граница с республикой Польша», «Гусев-Дубрава-Плавни», «Калининград-Мамоново».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб