2018-12-15T14:42:17+03:00
Общество

Калининградец получил 4 года колонии за кражу и хранение наркотиков

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде осудили местного жителя за крупную кражу и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В августе этого года 45-летний калининградец украл из офиса на ул. Невского сумку, в которой находилось 8 тысяч рублей, 420 евро и 120 злотых. На следующий день его задержали, при досмотре у мужчины нашли 0,15 граммов наркотической смеси.

Дело рассматривалось в особом порядке без проведения судебного следствия. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году в Калининграде, Гурьевске и Мамоново отремонтируют 12 улиц
В Калининграде суд приостановил работу типографии в жилом доме на 90 суток
У калининградцев на границе изъяли 307 кг мяса и молочки из Литвы и Польши
В Калининградской области пройдут рейды по поиску должников
На калининградских дорогах установили четыре новых комплекса автофиксации нарушений ПДД
Под Черняховском на трассе сбили 14-летнего подростка
В Гвардейске при пожаре пострадал человек
В Калининграде демонтируют Двухъярусный мост
В Зеленоградске отремонтируют променад и пирс
В 2019 году калининградские льготники смогут получить лекарства с 3 января
В регионе построят новый животноводческий комплекс на 3600 голов
На границе задержали калининградца с 17 кг контрабандного янтаря
На балтийской трассе во время движения умер водитель «Мерседеса»
На ул. Карла Маркса автомобиль БМВ пробил забор и вылетел на тротуар
В Калининграде строители «укрепили» деревья поясом из кирпичей
В Зеленоградске пройдет бесплатная встреча с художницей Евгенией Якушкиной
Главным тренером «Балтики» может стать Сергей Игнашевич
В Калининграде охранник пункта приема металлолома избил и выгнал работника, заподозрив его в краже