2018-12-15T14:42:17+03:00
Общество

Калининградец получил 4 года колонии за кражу и хранение наркотиков

Виктор Сергеев
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В Калининграде осудили местного жителя за крупную кражу и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В августе этого года 45-летний калининградец украл из офиса на ул. Невского сумку, в которой находилось 8 тысяч рублей, 420 евро и 120 злотых. На следующий день его задержали, при досмотре у мужчины нашли 0,15 граммов наркотической смеси.

Дело рассматривалось в особом порядке без проведения судебного следствия. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии особого режима.

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