В Калининграде посетитель торгового центра обокрал уборщицу

СЕГОДНЯ 12:13 2018-12-16T12:13:14+03:00

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Если в торговом центре сложно что-то стянуть из-за охраны и камер видеонаблюдения, то злоумышленники идут по пути наименьшего сопротивления. Так поступил и 29-летний житель Немана, заглянувший в магазин, расположенный в торговом центре на улице Мусоргского. Злоумышленник похитил из незакрытой тумбочки кошелек одной из уборщиц. Нанесенный ущерб составил 11 000 рублей.

Далее охрана торгового комплекса обратилась в дежурную часть ОМВД России по Центральному району, а прибывшие на место сотрудники полиции довольно быстро установили подозреваемого.

Оказалось, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Ко времени задержания он уже успел потратить похищенные средства, тем не менее, похитителю теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.