2018-12-16T12:31:45+03:00
Происшествия

В Янтарном утонул 33-летний ловец янтаря

О гибели дайвера сообщил мэр города Алексей Заливатский
Иван МАРКОВ
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В Янтарном погиб очередной ловец янтаря. Об этом в субботу на своей персональной странице в фейсбуке заявил мэр города Алексей Заливатский.

- Еще один дайвер минус, - сообщил Заливатский. - Янтарное море беспощадно забирает своих расхитителей. 1985 года рождения... Повезли в морг.

По словам мэра, мужчина не был жителем Янтарного.

Тем не менее, многих комментаторов оскорбило выражение «расхитители» и они потребовали городские власти обеспечить людей работой с достойной зарплатой, чтобы у них не было смысла рисковать своей жизнью.

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