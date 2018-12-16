В Янтарном утонул 33-летний ловец янтаря
О гибели дайвера сообщил мэр города Алексей Заливатский
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В Янтарном погиб очередной ловец янтаря. Об этом в субботу на своей персональной странице в фейсбуке заявил мэр города Алексей Заливатский.
- Еще один дайвер минус, - сообщил Заливатский. - Янтарное море беспощадно забирает своих расхитителей. 1985 года рождения... Повезли в морг.
По словам мэра, мужчина не был жителем Янтарного.
Тем не менее, многих комментаторов оскорбило выражение «расхитители» и они потребовали городские власти обеспечить людей работой с достойной зарплатой, чтобы у них не было смысла рисковать своей жизнью.