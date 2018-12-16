Директор Эрмитажа попросил президента обратить внимание на музей в Советске
Директор Государственного Эрмитажа и президент Союза музеев Михаил Пиотровский попросил Владимира Путина обратить внимание на складывающуюся ситуацию с музеем города Советска, который не так давно был спасен от закрытия.
- Самый важный аспект – это защита музеев от закрытия и передела, то есть неделимость музейных коллекций. Музеи нельзя закрывать. Мы недавно защитили музей города Советска, это Тильзит. Важнейшее место, - заявил Пиотровский.
Напомним, в конце июня этого года мэр Советска Николай Воищев сообщил, что закрывает единственный в городе музей. Позднее это решение было отменено, однако в конце ноября по статье «недоверие» была уволена директор Анжелика Шпилева. За день до увольнения Шпилева сообщила со ссылкой на Пиотровского, что музей истории города Советска принят в Союз музеев России.