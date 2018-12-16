2018-12-16T13:12:19+03:00
Звезды

Директор Эрмитажа попросил президента обратить внимание на музей в Советске

По словам Михаила Пиотровского, недавно музей был спасен от закрытия
Иван МАРКОВ
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Музей истории города СоветскаМузей истории города СоветскаФото: Иван МАРКОВ
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Директор Государственного Эрмитажа и президент Союза музеев Михаил Пиотровский попросил Владимира Путина обратить внимание на складывающуюся ситуацию с музеем города Советска, который не так давно был спасен от закрытия.

- Самый важный аспект – это защита музеев от закрытия и передела, то есть неделимость музейных коллекций. Музеи нельзя закрывать. Мы недавно защитили музей города Советска, это Тильзит. Важнейшее место, - заявил Пиотровский.

Напомним, в конце июня этого года мэр Советска Николай Воищев сообщил, что закрывает единственный в городе музей. Позднее это решение было отменено, однако в конце ноября по статье «недоверие» была уволена директор Анжелика Шпилева. За день до увольнения Шпилева сообщила со ссылкой на Пиотровского, что музей истории города Советска принят в Союз музеев России.

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