2018-12-16T13:56:54+03:00
Общество

Конкурс по реконструкции кирхи в Славске признан не состоявшимся

Заявку на него подал всего один участник
Иван МАРКОВ
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Кирха в СлавскеКирха в СлавскеФото: Иван МАРКОВ
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14 декабря на портале госзакупок был опубликован протокол, в соответствии с которым конкурс по выбору подрядчика для реконструкции кирхи Хайнрихсвальде в Славске был отменен.

В протоколе сказано, что конкурс был отменен по основанию, предусмотренному частью 13 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ, то есть из-за подачи на участие в открытом конкурсе только одной заявки.

Заявку для участия в торгах подала лишь компания «Специальная научная реставрационная проектно-производственная мастерская» («СНРППМ») из Москвы, ранее занимавшаяся реконструкцией Домика Канта в поселке Веселовка.

Напомним, что первоначальная цена контракта на выполнение работ по приспособлению кирхи в Славске под многофункциональный центр - 139,6 млн. рублей. Заказчиком работ выступает МБУ «Информационно-туристический центр».

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