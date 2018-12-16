2018-12-16T16:49:59+03:00
Политика

В Балтийский флот поступил новейший катер связи

В субботу на нем подняли Андреевский флаг
Иван МАРКОВ
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Новый катер связи БалтфлотаНовый катер связи БалтфлотаФото: пресс-служба Балтфлота
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В субботу 15 декабря Балтийский флот получил новейший катер связи проекта 1388НЗ «Баклан» КСВ-2168, в тот же день на корабле поднят Военно-морской флаг, об этом сообщает пресс-служба флота.

- Катер предназначен для решения специальных задач по обеспечению связи с группировкой кораблей Балтийского флота, - сообщает пресс-служба, - а также для доставки офицеров командного и инспекторского состава на корабли, стоящие на рейде или находящиеся в районах проведения учений. КСВ-2168 может автономно работать в течение 10 суток, дальность плавания составляет 1 тысячу миль.

Катер был построен предприятием «Сокольская судоверфь», представители которого вместе с командованием Балтийского флота и военнослужащими Балтийской военно-морской базы под звуки гимна Российской Федерации подняли на катере Андреевский флаг.

Катер оснащен современными системами коммуникации и навигации. При длине почти 50 метров и водоизмещении около 500 тонн катер способен развивать скорость до 20 узлов и решать широкий спектр задач при волнении моря до 5 баллов.

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