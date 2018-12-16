В Балтийске поднимут Военно-морской флаг на новейшем малом ракетном корабле «Мытищи»

16 Дек. 17:01 2018-12-16T17:01:21+03:00

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17 декабря в Балтийске пройдет торжественный ритуал первого подъема Военно-морского флага Российской Федерации на новейшем малом ракетном корабле «Мытищи» проекта 22800 «Каракурт», построенного для Балтийского флота на судостроительном заводе «Пелла». Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в церемонии примут участие представители командования Балтийского флота, судостроительного предприятия, военнослужащие соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

- Этому событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых по прямому назначению проверялись все системы и вооружение корабля, - сообщает пресс-служба. - После чего Государственной приемной комиссией были подписаны акты о приемке малого ракетного корабля от завода изготовителя в состав Военно-Морского Флота России. Приказом Главнокомандующего ВМФ «Мытищи» включен в боевой состав Балтийского флота.

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт» создавался для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Он построен с применением технологии малой заметности. Корабль по флотским меркам имеет миниатюрный размер: длина — 67 м, ширина — 11 м, водоизмещение — 800 т. Эти характеристики делают его практически незаметным для радаров противника. Ракетоносцы этого класса имеют хорошую мореходность, так как изначально проектировались для использования в открытом море. Дальность плавания «Каракурта» составляет 2,5 тыс. миль, автономность — 15 суток, скорость хода — 30 узлов. «Каракурты» оснащены комплексами ударного и противовоздушного оружия, системами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. Основным вооружением этих кораблей стали крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».