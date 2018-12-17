2018-12-17T10:00:45+03:00
Происшествия

Калининградка украла у отца-пенсионера почти 200 тысяч рублей

Ранее уже судимая женщина воспользовалась банковскими карточками родителя, сняв с них крупную сумму денег
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В отдел МВД России по Ленинградскому району Калининграда пришел 68-летний горожанин, который пожаловался на исчезновение с его банковских счетов почти 200 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска запросили в банке движение денежных средств по счетам заявителя и установили, где происходило снятие наличных, а также побеседовали с родственниками и соседями потерпевшего, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В результате выяснилось, что к краже причастна 37-летняя дочь калининградца.

К слову, воровка уже привлекалась к уголовной ответственности, так что предстоящее судебное разбирательство для нее будет не в диковинку. Если родитель не сжалиться над родным чадом, дамочка может присесть за решетку лет примерно на шесть.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб