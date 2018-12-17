Калининградка украла у отца-пенсионера почти 200 тысяч рублей
В отдел МВД России по Ленинградскому району Калининграда пришел 68-летний горожанин, который пожаловался на исчезновение с его банковских счетов почти 200 тысяч рублей.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска запросили в банке движение денежных средств по счетам заявителя и установили, где происходило снятие наличных, а также побеседовали с родственниками и соседями потерпевшего, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В результате выяснилось, что к краже причастна 37-летняя дочь калининградца.
К слову, воровка уже привлекалась к уголовной ответственности, так что предстоящее судебное разбирательство для нее будет не в диковинку. Если родитель не сжалиться над родным чадом, дамочка может присесть за решетку лет примерно на шесть.