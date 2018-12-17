В Железнодорожном ночью при пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:24 2018-12-17T10:24:13+03:00

В ликвидации участвовало 15 человек

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В ночь на понедельник 17 декабря серьезный пожар случился в поселке Железнодорожный Правдинского района. В 00.01 поступил сигнал о том, что горит жилой дом.

В двухэтажном доме с мансардой горела шиферная кровля. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в результате пожара погиб мужчина.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты в составе 15 человек и 4 единицы техники.

Причины пожара и гибели человека устанавливают.