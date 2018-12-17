В Зеленоградском районе в ДТП пострадали два человека

СЕГОДНЯ 10:34 2018-12-17T10:34:50+03:00

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В воскресенье, 16 декабря, в Зеленоградском районе произошло три ДТП в которых пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На автодороге Холмогоровка-Коврово 63-летняя водитель «Фольксвагена»» не учла погодные условия и съехала в кювет. Пенсионерка получила травмы.

Спустя два часа на этой же дороге 31-летняя водитель «Нисана» в условиях гололеда не справилась с управлением и допустила касательное столкновение с БМВ, двигавшимся во встречном направлении. В результате столкновения травмы получила водитель БМВ.

Еще одно ДТП произошло на автодороге Переславское-Круглова. Там водитель «Мерседеса» при обгоне допустил касательное столкновение с «Ниссаном». После чего «Мерседес» врезался в придорожное дерево, а «Ниссан» съехал в кювет и перевернулся. В этой аварии никто не пострадал.