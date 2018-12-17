2018-12-17T10:53:31+03:00
Общество

На границе в Чернышевском задержали 17 тонн гнилых овощей и фруктов

Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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На литовско-российской границе задержали партию недоброкачественных овощей и фруктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В Ходе санитарно-карантинного досмотра была выявлена партия гнилых овощей (перец свежий, капуста брокколи свежая, томат свежий, зелень руккола свежая, зелень шпинат свежий, баклажан свежий, капуста цветная, салат листовой) и фруктов (мандарин свежий, хурма свежая).Общий вес груза составил 17,4 тонн.

Роспотребнадзор принял решение запретить ввоз некачественной продукции на территорию Калининградской области.

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