Калининградские школьники победили в международном конкурсе детских инженерных команд

17 Дек. 10:59 2018-12-17T11:00:13+03:00

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Калининградские школьники стали победителями ICET 2018 - Международного конкурса детских инженерных команд. Главный приз – 1 млн рублей - получили представители детского технопарка «Кванториум».

В региональную команду вошли воспитанники ведущего центра допобразования Никита Козлов, Алексей Дубынин, Владислав Козлов, Марина Боканова и Никита Новаков и их педагоги-наставники Екатерина Суворова и Михаил Максимов.

Команда калининградского «Кванториума» в течение семи месяцев создавала специальный костюм, который включал в себя шесть датчиков на голенях, находящих пороги и других низкие препятствия, шесть датчиков на бедрах, помогающих обнаружить столы и стулья, устройство в руке, определяющий размеры и расстояние и очки.

В финале конкурса ребята представили разработку, позволяющую слепому или слабовидящему человеку ориентироваться и перемещаться в незнакомом пространстве, идентифицировать окружающие объекты, добираться до пункта назначения. Также необходимо было добавить альтернативный канал передачи информации от устройства к пользователю. Испытуемый должен пройти лабиринт, ориентируясь на сигналы устройства команды, найти упаковку апельсинового сока, дойти до тумбочки со стоящим на ней стаканом и налить в стакан сок.