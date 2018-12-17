Незаконно проникший в Калининградскую область гражданин ФРГ выдворен на родину
Кроме того, за переход границы без разрешения и документов иностранца оштрафовали на 40 тысяч рублей
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Озерский районный суд вынес приговор гражданину Федеративной республики Германия, который в августе этого года перешел российско-польскую границу, не имея при себе документов и надлежащего разрешения.
Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления УФСБ России по Калининградской области, нарушителя оштрафовали на 40 тысяч рублей и выдворили обратно в фатерлянд.