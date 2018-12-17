2018-12-17T11:46:28+03:00
Происшествия

Незаконно проникший в Калининградскую область гражданин ФРГ выдворен на родину

Кроме того, за переход границы без разрешения и документов иностранца оштрафовали на 40 тысяч рублей
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Озерский районный суд вынес приговор гражданину Федеративной республики Германия, который в августе этого года перешел российско-польскую границу, не имея при себе документов и надлежащего разрешения.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления УФСБ России по Калининградской области, нарушителя оштрафовали на 40 тысяч рублей и выдворили обратно в фатерлянд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб