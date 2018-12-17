2018-12-17T11:56:01+03:00
Общество

В Калининграде обнаружили мину и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны

Виктор Сергеев
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В конце прошлой недели на территории Калининграда обнаружили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В пятницу, 14 декабря, на улице Берестяной в районе дома №12 нашли 82-милимитровую мину. В тот же день боеприпас обезвредили военные саперы.

В субботу, 15 декабря, в районе ул. Бумажное поле в 100 метрах от дороги обнаружен 120-тимиилллиметровый артиллерийский снаряд, который военные саперы вывезли для дальнейшей утилизации.

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