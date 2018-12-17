В Калининграде лабораторно подтвержден случай гриппа
Первая неделя декабря в целом по уровню заболеваемости острыми респираторно-вирусными заболеваниями в Калининградской области проходит спокойно.
- Эпидемические пороги не превышены ни в одной из возрастных групп, - говорится в сообщение Управления Роспотребнадзора по Калининградской области. - За медицинской помощью с симптомами заболевания обратились 4477 человек, в том числе 3015 ребенок в возрасте до 14 лет.
Отмечается также, что в Калининграде наблюдается незначительное превышение порогового уровня в возрастной группе 7-14 лет ( на 7,8%)
Уровень госпитализации остается низким, всего в инфекционные стационары с диагнозами респираторно-вирусная инфекция госпитализирован 35 человек, большинство – дети.
С диагностической целью обследовано 72 человека, у 32-х из них лабораторно подтверждена этиология заболевания. Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями преимущественно обусловлена вирусами не гриппозной этиологии.
- Лабораторно подтвержден один случай гриппа А (H3N2), - говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.