В Калининграде лабораторно подтвержден случай гриппа

17 Дек. 11:57 2018-12-17T12:01:54+03:00

По данным медиков, в начале декабря медицинская помощь чаще всего требовалась детям

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Первая неделя декабря в целом по уровню заболеваемости острыми респираторно-вирусными заболеваниями в Калининградской области проходит спокойно.

- Эпидемические пороги не превышены ни в одной из возрастных групп, - говорится в сообщение Управления Роспотребнадзора по Калининградской области. - За медицинской помощью с симптомами заболевания обратились 4477 человек, в том числе 3015 ребенок в возрасте до 14 лет.

Отмечается также, что в Калининграде наблюдается незначительное превышение порогового уровня в возрастной группе 7-14 лет ( на 7,8%)

Уровень госпитализации остается низким, всего в инфекционные стационары с диагнозами респираторно-вирусная инфекция госпитализирован 35 человек, большинство – дети.

С диагностической целью обследовано 72 человека, у 32-х из них лабораторно подтверждена этиология заболевания. Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями преимущественно обусловлена вирусами не гриппозной этиологии.

- Лабораторно подтвержден один случай гриппа А (H3N2), - говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.