2018-12-17T12:11:30+03:00
Общество

Калининградский депутат предложил штрафовать за выход на лед

По словам Александра Мусевича, штраф необходимо назначить от 2 до 5 тысяч рублей
Иван МАРКОВ
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В понедельник 17 декабря депутат калининградской областной облдумы Александр Мусевич предложил в своем фейсбуке назначить штраф за выход на лед.

- Зима все же пришла, морозы тоже, - сообщил Мусевич. - Обсуждаем в областной Думе тему ответственности за выход на лед. Такие случаи не редки. В 90-х, напомню, у нас оказалось на льдине больше полусотни любителей лова. Сотрудники МЧС всегда выезжают к рыбакам по звонку, как и должны. Стоимость только топлива за один выезд больше 50 тысяч рублей. Людей спасать надо, это не обсуждается, даже если они нарушают все запреты. Сейчас у нас даже штрафов за несанкционированный выход не предусмотрено. В других регионах от 2 до 5 тысяч рублей.

Далее депутат уточнил, что штраф нужно устанавливать не за выход на лед вообще, а за выход при официальном запрете, то есть во время становления и таяния льда.

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