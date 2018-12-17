2018-12-17T12:18:56+03:00
Происшествия

Под Калининградом полиция изъяла несколько сот бутылок алкоголя

Как выяснилось, один из бизнесменов Гурьевского района не имел лицензии на право торговли спиртными напитками
Игорь ОРЕХОВ
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Из предновогоднего. В Гурьевском районе местный предприниматель в одночасье лишился 630 бутылок… Нет, это лаже алкоголем трудно назвать, больше подходит протокольное определение «спиртосодержащая продукция».

Спиртное изъяли полицейские. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ, по ходу мероприятий, направленных на выявление незаконной продажи алкогольной продукции, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ОМВД России по Гурьевскому району нагрянули в один из продмагов. И установили, что 64-летний бизнесмен не имеет лицензии на хранение и розничную продажу алкоголя.

В пиковом случае гурьевскому бутлегеру светят три года «зоны». Но даже если повезет отделаться штрафом, праздник для кое-кого оказался безнадежно испорчен.

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