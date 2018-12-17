2018-12-17T12:35:06+03:00
Происшествия

Калининградец из мести сжег автомобиль соседа

Преступник сознался в содеянном и теперь ожидает решения суда
Игорь ОРЕХОВ
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В Полесске 37-летний местный житель давно конфликтовал с соседом по подъезду. И наконец, решился отомстить – правда, не самому недругу, но его автомобилю марки «Ниссан». Выбрав потемней ночку, полесчанин прокрался на автостоянку, опрыскал злосчастного «японца» горючим лаком и подпалил.

Поджигатель недолго наслаждался возмездием – и суток не прошло, как его взяли оперативники полесского угрозыска. Очутившись на допросе в полиции, поджигатель быстро поплыл и сознался в содеянном. Дебют на уголовной ниве может обернуться для мужика двумя годами за решеткой.

Однако насчет возможной соседской ответки своей машине преступник, видимо, не беспокоится. Возможно, таковой у него просто нет.

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