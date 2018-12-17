В Советске отремонтируют стадион «Красная звезда»

СЕГОДНЯ 12:49 2018-12-17T12:49:26+03:00

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Власти Советска подготовили и согласовали все документы для ремонта стадиона «Красная звезда». Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал глава администрации города Николай Воищев.

На стадионе планируется реконструировать трибуну для зрителей с увеличением до 800 посадочных мест, причем кресла, отметил Воищев, будут пластиковые, антивандальные. Также предполагается строительство хозяйственного корпуса, под трибунами - современных раздевалок для спортсменов и туалеты.

- На стадионе будут установлены электронное табло и звуковое оборудование, подготовлены универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол. Техзаданием предусмотрены дополнительные заезды на стадион и стоянки для автомобилей. По просьбе спортсменов решено, что поле будет иметь естественное покрытие. Надеюсь, что через полтора максимум два года мы будем иметь современный стадион, - отметил сити-менеджер Советска.