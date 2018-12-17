2018-12-17T12:49:26+03:00
Общество

В Советске отремонтируют стадион «Красная звезда»

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Власти Советска подготовили и согласовали все документы для ремонта стадиона «Красная звезда». Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал глава администрации города Николай Воищев.

На стадионе планируется реконструировать трибуну для зрителей с увеличением до 800 посадочных мест, причем кресла, отметил Воищев, будут пластиковые, антивандальные. Также предполагается строительство хозяйственного корпуса, под трибунами - современных раздевалок для спортсменов и туалеты.

- На стадионе будут установлены электронное табло и звуковое оборудование, подготовлены универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол. Техзаданием предусмотрены дополнительные заезды на стадион и стоянки для автомобилей. По просьбе спортсменов решено, что поле будет иметь естественное покрытие. Надеюсь, что через полтора максимум два года мы будем иметь современный стадион, - отметил сити-менеджер Советска.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция: Виновник ДТП под Калининградом с четырьмя пострадавшими не имел прав
В Калининграде назвали лучших спортсменов года
В Советске сбитая на «зебре» женщина пытается отсудить у водителя 80 тысяч рублей
Калининградский бизнесмен тайно нанял иностранца-кровельщика и получил 200 тыс рублей штрафа
Калининградец из мести сжег автомобиль соседа
Под Калининградом полиция изъяла несколько сот бутылок алкоголя
Калининградский депутат предложил штрафовать за выход на лед
В Калининграде нет воды в домах на шести улицах
В Калининграде лабораторно подтвержден случай гриппа
В Калининграде обнаружили мину и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны
Незаконно проникший в Калининградскую область гражданин ФРГ выдворен на родину
Калининградские школьники победили в международном конкурсе детских инженерных команд
На границе в Чернышевском задержали 17 тонн гнилых овощей и фруктов
В Зеленоградском районе в ДТП пострадали два человека
В Железнодорожном ночью при пожаре погиб мужчина
Калининградка украла у отца-пенсионера почти 200 тысяч рублей
В Балтийске поднимут Военно-морской флаг на новейшем малом ракетном корабле «Мытищи»
В Балтийский флот поступил новейший катер связи
Конкурс по реконструкции кирхи в Славске признан не состоявшимся
Директор Эрмитажа попросил президента обратить внимание на музей в Советске
В Янтарном утонул 33-летний ловец янтаря
В Калининграде посетитель торгового центра обокрал уборщицу
В Гурьевском районе автомобиль врезался в дерево: четверо пострадавших