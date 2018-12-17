Калининградский бизнесмен тайно нанял иностранца-кровельщика и получил 200 тыс рублей штрафа
.Фото: Александр Подгорчук
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Крупный денежный штраф придется выплатить калининградскому бизнесмену, который нанял на работу иностранца и не уведомил об этом компетентные органы. Об этом сообщает пресс-служба Озерского районного суда.
В августе этого года предприниматель заключил договор подряда с иностранцем на выполнение работ по смене кровельного покрытия дома. Стоимость работ составила 10 рублей.
При этом, мужчина должен был в течение трех дней уведомить миграционную службу о найме иностранца. Он этого не сделал, теперь ему придется заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.