2018-12-17T13:26:59+03:00
Общество

Калининградский бизнесмен тайно нанял иностранца-кровельщика и получил 200 тыс рублей штрафа

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Крупный денежный штраф придется выплатить калининградскому бизнесмену, который нанял на работу иностранца и не уведомил об этом компетентные органы. Об этом сообщает пресс-служба Озерского районного суда.

В августе этого года предприниматель заключил договор подряда с иностранцем на выполнение работ по смене кровельного покрытия дома. Стоимость работ составила 10 рублей.

При этом, мужчина должен был в течение трех дней уведомить миграционную службу о найме иностранца. Он этого не сделал, теперь ему придется заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

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