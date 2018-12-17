2018-12-17T13:39:25+03:00
Общество

В Советске сбитая на «зебре» женщина пытается отсудить у водителя 80 тысяч рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жительница Советска, которую сбили на пешеходном переходе, пытается взыскать с водителя компенсацию морального ущерба. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Наезд произошел в июле этого года. Женщина переходила дорогу по «зебре», однако водитель решил не останавливаться и сбил ее. В результате наезда она получила ушибы нескольких отделов позвоночника, ссадины и частичное повреждение связок колена.

Моральный ущерб советчанка оценила в 80 тысяч рублей.

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