В Калининграде назвали лучших спортсменов года

17 Дек. 13:44 2018-12-17T13:46:26+03:00

бронзовые медалистки чемпионата мира по кёрлингу Юлия Гузиева и Юлия Портунова. Фото: Александр КАТЕРУША

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В Калининграде подвели итоги ежегодного регионального смотра-конкурса «Янтарный Олимп». Как рассказала на церемонии министр спорта Наталья Ищенко, уходящий год был богат на медали.

- Наши спортсмены завоевали 17 медалей чемпионатов мира, 24 награды чемпионатов Европы, 18 призовых мест континентальных и мировых кубков и первенств. Мы впервые возглавили общий зачет национальной Спартакиады молодежи, первенствовав среди 30 регионов с населением до миллиона человек, - сказала она.

Как сообщает министерство спорта области, лучшим спортсменом года в олимпийских видах спорта признали чемпиона мира по греко-римской борьбе Мусу Евлоева, а лучшими олимпийскими спортсменками стали участницы Игр в Южной Корее, бронзовые медалистки чемпионата мира по кёрлингу Юлия Гузиева и Юлия Портунова.

Лучшим наставником олимпийских видов спорта стал Виталий Киреев — тренер призера чемпионата Европы и этапов Кубка мира по плаванию Анны Егоровой.