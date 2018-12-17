2018-12-17T13:46:48+03:00
Происшествия

Полиция: Виновник ДТП под Калининградом с четырьмя пострадавшими не имел прав

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Стали известны подробности ДТП в Гурьевском районе, в котором пострадали четыре человека.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла на автодороге Ильичево-Соколовка-Баевка. 49-летний водитель «Рено» не справился с управлением и врезался в дерево. В полиции отметили, что мужчина не имел водительского удостоверения.

В результате аварии пострадал водитель и трое пассажиров: 31-летний мужчина, 79-летняя и 24-ти летняя женщины.

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