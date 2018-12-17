В Калининграде «Скрытый патруль» выявил четырех пешеходов-нарушителей

17 Дек. 13:51 2018-12-17T15:39:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде «Скрытый патруль» ГИБДД выявлял пешеходов-нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Рейд прошел на улице Красной, на участке дороги, на котором водители развивают допустимую скорость в 60 километров в час.

За 30 минут дежурства сотрудники ГИБДД выявили четыре пешехода, которые переходили дорогу в неположенном месте. На них составили административные протоколы, нарушителям придется заплатить штрафы в размере 500 рублей.